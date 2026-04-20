В Минусинске завершился второй поток программы «Единой России» «СВОй бизнес»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае завершился второй поток программы «Единой России» «СВОй бизнес». Обучающий курс был разработан для участников СВО и членов их семей, а также ветеранов боевых действий.
Обучение стартовало 13 апреля. Для слушателей программы в течение 5 дней были предусмотрены различные лекции и семинары. Кроме того, в рамках обучения для участников были проведены экскурсии на предприятия. На защите своих проектов участники программы представили бизнес-планы в разных сферах. В завершение обучения сертификаты участников программы «СВОй бизнес» получили 18 человек.
Председатель регионального отделения «Опоры России», председатель Общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» в Красноярском крае Сергей Петров: «Когда проводили первый поток, были заявки с юга края и из Минусинска. Мы решили запустить второй поток именно в Минусинске и угадали. В итоге 18 человек зашли на обучение, сейчас все, кто пришел, закончили курс успешно. Очень душевная обстановка сложилась у нас здесь. Тренер из Астрахани, которая нас вела, такую атмосферу также отметила. После завершения курса ребят мы не оставляем. Будут у них наставники, к которым они смогут обращаться с рабочими вопросами. Будем дальше помогать, чтобы вопросы решались легче и проще».
Участник СВО Алексей Гришко поделился своими впечатлениями от программы «СВОй бизнес»: «Я военнослужащий, был на СВО, уволен по ранению. Хочу организовать бизнес, потому пришел на программу. Интересное было обучение, давали основные навыки, чтобы заниматься своим делом. Программа была очень насыщенная. Такие вещи очень полезны, особенно для начинающих бизнесменов. Я презентовал домостроение. У меня есть идея, которую я теперь буду пытаться реализовать, с помощью полученных здесь знаний».
Супруга участника СВО Ада Соболева живет в Минусинске: «Муж — участник СВО, по ранению был уволен со службы. Сейчас уже восстановился. Продолжает служить в республике Тыва. Начинала я свое дело по изготовлению полуфабрикатов, сейчас решила выйти на новый уровень и открыть свою кулинарию. Мой проект на программе — это открытие кулинарии».
Региональный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство», председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края Егор Васильев: «Сегодня мы видим, как серьёзно и последовательно государство и общественные институты подходят к поддержке ветеранов, защищавших Родину. Программа “СВОй бизнес” — хороший пример такой работы. Она даёт понятный алгоритм, информацию о мерах господдержки, а главное — наставников из числа действующих предпринимателей. Благодаря этому участники СВО и их семьи могут найти себя в бизнесе, поверить в свои силы и открыть собственное дело. Такие проекты помогают ветеранам стать частью экономического развития региона».
Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков отметил, что программа будет продолжена: «Программа даёт пошаговый алгоритм старта, полную информацию о мерах господдержки, наставников из числа действующих предпринимателей. А главное — создает среду, в которой ветеранам интересно расти и развиваться. Будем масштабировать эту практику, чтобы она была доступна для всех участников спецоперации, которые захотят заниматься бизнесом, вернувшись к мирной жизни».
Напомним, «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП в феврале 2025 года объявили о старте федерального проекта «СВОй бизнес». Образовательный курс для участников СВО проходит по партпроекту «Предпринимательство» и реализуется в рамках партийных инициатив «Единой России», направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, а также развитие предпринимательской среды в регионе.
