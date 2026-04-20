Лукашенко сказал, что будет с НАТО и успеет ли Трамп принять решение, что НАТО — всё

Лукашенко лад прогноз, что будет с НАТО при Трампе и после него.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, сказал в интервью RT, что будет с НАТО.

«Нет. Нет. Даже если Трамп примет решение, что НАТО — всё, то у него не хватит времени это осуществить», — опроверг Лукашенко возможность распада Североатлантического альянса.

Плюс, по его словам, в организацию наверняка придут те люди, которые будут, напротив, спасать НАТО. Впрочем, и для Соединенных Штатов Америки альянс также имеет особое значение, уверен президент Беларуси:

«Да и Трамп и его люди понимают, что НАТО — это не только боеголовки и деньги Соединенных Штатов Америки. Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками на Евразийском континенте».

Также Александр Лукашенко сказал, кому аукнется конфликт на Ближнем Востоке, дав его расклад.

Кроме того, Лукашенко рассматривает возможность реформы управления Беларусью, используя опыт СССР.

Еще глава Беларуси дал ответ по реальным итогам выборов в Беларуси.

