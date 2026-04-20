Лукашенко жалко украинцев, избравших в свое время президентом Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT сказал, что ему жалко украинцев, избравших в свое время президентом Владимира Зеленского.
Белорусский лидер сказал, что ему относительно неплохо известен Владимир Зеленский, которому он сочувствует, несмотря на критику. Лукашенко заметил, что Украину Зеленский «получил в готовом варианте» и должен был изменить ее политику и «национальный угар», которому были подвержены украинцы, но не сделал этого. Также он сказал, что Зеленский из-за своей неопытности многими процессами не управлял.
— И националисты взяли верх. А он с этим не справился. Относительно что-то (такое. — Ред.) было у нас, но Бог помог мне с этим справиться, — заметил он.
Лукашенко уверен, что у Зеленского не хватило характера и опыта, чтобы справиться с украинскими проблемами. При этом он заметил, что если бы Украину возглавил здравомыслящий человек, который был бы нацелен на поддержку украинцев, то за ним пошел бы народ.
Также глава Беларуси заявил, что Зеленский не стал лидером Украины, и ему следует понимать, что он слишком большую цену платит за происходящее, политику и продолжающийся конфликт.
— Он должен это понять, что, если не остановится — потеряет Украину, — предупредил белорусский президент.
Глава Беларуси добавил, что Зеленскому следует взвешивать и делать соответствующие выводы, но он вновь встал на путь милитаризации, пойдя на поводу у Запада — «который якобы даст ему деньги и даст оружие».
Александр Лукашенко рассказал, что его предки родились в Украине и ему жалко украинский народ, расплачивающийся за свои решения, избрав Зеленского президентом. Но добавил, что украинцы знали, что тот неопытен и, возможно, знали его недостатки.
Здесь же глава Беларуси вспомнил, что и сам в первые годы президентства был в определенной степени «зеленым», однако имел под ногами землю и определенный жизненный опыт. А у Зеленского вместо этого было шоу.
— Правда, там трудно было из кого-то выбирать. Там и в альтернативе были такие… Они его избрали и сейчас за это платят, и очень дорого платят, — констатировал президент Беларуси.
Лукашенко добавил, что не имеет права упрекать украинский народ, но им следует разобраться. Еще он заметил, что в Украине борьбу за власть в целом вели богатые люди, что объясняется коррупцией.
— Все богатые, завязаны на Запад. И у Запада есть рычаги управлять этими людьми, — заключил белорусский лидер.
