Германия переориентирует свою промышленность с автомобильного сектора на оборонное производство, фактически превращаясь в «оружейный завод», пишет The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, Берлин делает ставку на превращение страны в ключевую производственную базу оборонной промышленности Европы. Этот курс реализуется на фоне самого продолжительного периода экономической стагнации со времен Второй мировой войны, усиления конкуренции со стороны Китая в вопросе производства автомобилей и падения внешнего спроса на немецкие машины, говорится в публикации.
Согласно правительственной статистике, на которую ссылается издание, немецкая промышленность ежемесячно теряет около 15 тыс. рабочих мест, включая «некогда доминирующий» автосектор. Финансовые показатели крупнейших автопроизводителей также демонстрируют резкое ухудшение: прибыль Mercedes-Benz в 2025 году снизилась на 49%, Volkswagen — на 44%, а операционная прибыль Porsche упала на 98% по сравнению в 2024-м.
На фоне этого немецкие власти фактически отказываются от попыток восстановить прежнюю индустриальную модель, делая ставку на оборонный сектор как основной драйвер роста, говорится в статье. Как отмечают источники, высвобождающиеся производственные мощности и сокращенные работники перенаправляются в этот производственный сегмент.
Глава немецкого производителя подшипников Schaeffler Клаус Розенфельд рассказал газете, что компания уже диверсифицирует производство, выпуская двигатели для дронов, системы для бронетехники и авиации. По его словам, планируется довести долю оборонного бизнеса до 10% выручки. По данным WSJ, Volkswagen также ведет переговоры с израильскими компаниями о производстве компонентов для системы ПВО «Железный купол» к 2027 году.
Гендиректор компании по производству приводных систем Deutz AG Себастьян Шульте отметил, что ускоренная трансформация бизнеса началась после начала боевых действий на Украине. Компания уже поставляет двигатели для систем Patriot, беспилотников и бронетехники, а также инвестировала в новые оборонные направления. По его словам, гибкость производственных цепочек позволила избежать массовых увольнений и обеспечить рост выручки на 15% за последний год.
«Наше конкурентное преимущество — стабильные цепочки поставок: то, что работает для двигателей и горнодобывающего оборудования, будет работать и для оборонной промышленности», — сказал он.
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что сочетание высвобождающихся индустриальных мощностей, государственной поддержки и притока инвестиций позволяет Германии в сжатые сроки занять ключевую роль в оборонной промышленности Европы. Источники газеты также указывают, что около 90% венчурных инвестиций в оборонные технологии в Европе направляются в немецкие компании, что усиливает позиции страны в этом сегменте.
В начале марта Reuters писал, что крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall начал перепрофилирование двух своих заводов, выпускающих автомобильные детали, для производства преимущественно военной техники. А компания Hensoldt, производящая радиолокационные системы ТРМЛ-4Д, используемые в том числе Украиной, ведет переговоры о найме около 200 сотрудников из крупных поставщиков автозапчастей Bosch и Continental.
«Мы извлекаем выгоду из трудностей, с которыми сталкивается автомобильная промышленность», — заявил агентству генеральный директор Hensoldt Оливер Доэрре, добавив, что дальнейшие инвестиции могут более чем удвоить годовой объем производства TRML-4D, доведя его до 25−30 единиц.
В конце прошлого года Washington Post называла Германию «бенефициаром перевооружения» Европы. Издание отмечало, что «в условиях растущей российской угрозы и опасений, что Соединенные Штаты могут перестать быть главным защитником континента», европейские лидеры активизировали усилия по созданию независимого оборонного потенциала.
В августе 2025-го правительство Германии одобрило план по увеличению численности армии. Канцлер страны Фридрих Мерц также отмечал, что Берлин собирается превратить свою армию в образец для всего НАТО. В июле источник Bloomberg сообщал, что Германия намерена к 2029 году увеличить годовой оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд), то есть фактически удвоить его.
Как считает глава МИД России Сергей Лавров, подобные планы соответствуют курсу западноевропейских политиков, пытающихся «поднять Европу для войны против России». «Очень сильные промилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.
