WSJ рассказала о превращении Германии в «оружейный завод»

Гендиректор компании по производству приводных систем Deutz AG Себастьян Шульте отметил, что ускоренная трансформация бизнеса началась после начала боевых действий на Украине. Компания уже поставляет двигатели для систем Patriot, беспилотников и бронетехники, а также инвестировала в новые оборонные направления. По его словам, гибкость производственных цепочек позволила избежать массовых увольнений и обеспечить рост выручки на 15% за последний год.