«Мухтар ага»: Жапаров выразил соболезнования народу Казахстана после смерти Шаханова

«С глубокой скорбью воспринял печальную весть о кончине великого сына казахского народа, народного поэта Кыргызстана, известного государственного и общественного деятеля, первого чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в КР, друга Чингиза Айтматова и всего кыргызского народа Мухтара Шаханова. Мухтар ага был не только опорой для братского казахского народа, но и духовным наставником для многомиллионного кыргызского народа. Кыргызская общественность лишилась еще одной своей высокой вершины, еще одной духовной опоры и сегодня переживает тяжелую утрату, словно потеряла часть своего сердца. О таких великих личностях в народе говорят: “С его уходом ушла целая эпоха”. И действительно, с уходом Мухтара ага в вечность из всего тюркского мира ушла целая эпоха. Впитав в себя свободолюбивый и справедливый дух казахских предков, Мухтар ага еще в советские времена и в последующие годы самоотверженно отстаивал судьбу своей Родины, не боясь говорить правду открыто и прямо. Несмотря на преследования, он не отступал и мужественно высказывал свою принципиальную позицию по событиям “Желтоксана”, — сказано в телеграмме президента Кыргызстана.