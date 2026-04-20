Лукашенко оценил путь Трампа «как миротворца в Россию» по большой сделке

Трамп «как миротворец» может «пройти» в Россию через Белоруссию, предполагает Лукашенко. Он предложил зафиксировать эту возможность в «большой сделке» с США.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп может «как миротворец прийти» через Белоруссию в Россию, заявил в интервью RT президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Так он отреагировал на слова интервьюера, который задал вопрос, может ли Трамп попытаться заключить сделку с Минском, чтобы «через какое-то время заключить сделку с президентом Путиным и Россией».

«Ты очень мудрую вещь сказал. Путь Соединенных Штатов Америки в Россию через Беларусь — это интересно. Всегда этим путем ходили враги. А Дональд может как миротворец прийти через Беларусь в Россию. Это очень интересно. Это я пресс-секретарю говорю, чтобы она обратила на это внимание. Это интересно. Мы это запишем в большую сделку, вы не против?» — добавил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что Трамп, возможно, «прощупывает позицию Белоруссии» и проецирует на Россию, что было бы «нормально и разумно». Он подчеркнул, что Минск будет делать все для диалога, поскольку договоренности России и США будут «в два раза лучше» для Белоруссии, чем договоренности Вашингтона напрямую с Минском.

«Вам [американцам] надо договориться с Россией, особенно в президентство [Владимира] Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал — надо сделать», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии рассказал, что речь о большой сделке с США «идет давно», с первых дней переговоров с Вашингтоном. Лукашенко также заявил, что «приятно было бы увидеть» Трампа с глазу на глаз и обменяться рукопожатием, однако для него это не самоцель.

Белорусский президент в марте провел переговоры с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом, после чего Вашингтон частично снял санкции с ряда белорусских банков и компаний, а Минск помиловал 250 осужденных. Визиты Коула приводили к помилованиям и ранее: так, в прошлом сентябре белорусские власти помиловали 52 человека, в том числе 14 иностранных граждан, после их встречи с Лукашенко.

Позже президент Белоруссии сообщил о подготовке «большой сделки» с США, отметив, что переговоры не направлены против России и Китая. По его словам, именно Москва и Пекин поддержали Минск в период западных санкций, поэтому тот сохраняет союзнические отношения с ними и выполняет обязательства по договору о создании Союзного государства.

Трамп и Путин в предыдущий раз встречались в середине августа прошлого года на саммите в Анкоридже. Кроме того, после вступления Трампа в должность президенты неоднократно созванивались. Коммуникацию Вашингтона и Москвы также поддерживают визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию для встреч с Путиным. Последняя встреча состоялась в январе.

