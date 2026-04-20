Лукашенко сказал, считает ли себя диктатором, добавив, что надо почаще делать при настоящем диктате

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью RT, что надо чаще делать настоящим диктаторам.
Прежде всего, Лукашенко заявил, что не считает себя диктатором:
«Я — нет, ни в коем случае».
Президент Беларуси добавил, что у него нет ресурса на то, «чтобы диктовать». А вот у президента США Дональда Трампа таковой есть, уверен Лукашенко:
Как историк Алекандр Лукашенко на основе примеров из прошлого подчеркнул важность такого ресурса для установления диктата своей воли кому-либо. Вместе с тем он заметил:
«Диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Так, как произошло у вас с Ираном. Пусть не крах, но что-то на поражение похожее».
Также президент Беларуси сказал. что надо почаще делать диктаторам:
«Если ты диктатор, надо быть очень аккуратным и осторожным. Мозги надо включать чаще — и голову на плечах, как у нас говорят, иметь».
