Политолог объяснил, почему Харрис вновь публично критикует Трампа

Эксперт напомнил, что Камала Харрис оправдывает свое поражение в президентской гонке в 2024 году слишком поздним входом в избирательную кампанию — она вступила в борьбу за несколько месяцев до голосования. По мнению собеседника NEWS.ru, она уверена, что могла бы занять пост президента, если бы дольше общалась с избирателями в качестве кандидата.
Дудаков добавил, что на самом деле избирательная кампания Харрис была провальной, несмотря на потраченные на нее 1,5 млрд долларов. Политолог уточнил, что во всех семи колеблющихся штатах она проиграла.
Эксперт допустил, что в праймериз 2028 года Харрис будет участвовать в качестве кандидата, но уточнил, что ее рейтинг равен рейтингу калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома, который позиционирует себя как противника Трампа.
«Я думаю, что если она пойдет на эти праймериз, то ключевая борьба будет идти между ней и Гэвином Ньюсомом. И здесь ей все-таки придется нелегко, потому что очень многие партийные спонсоры и доноры в США обожглись на ее кампании: они потратили огромные деньги, и их вложения не оправдались. Ей придется постараться вернуть доверие как партийной элиты, так и партийного электората», — отметил Дудаков.
Он оценил шансы Ньюсома на победу в праймериз как более высокие, чем у Харрис.
Ранее бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что Трамп вступил в войну с Ираном, чтобы отвести внимание общественности от своего участия в махинациях финансиста Джеффри Эпштейна.