Занятия в школах Туапсе отменили после атаки дронов

В Туапсе после атаки беспилотников отменены занятия в муниципальных и государственных школах, сообщили в управлении образования окружной администрации.
При этом районные школы продолжают работать в обычном режиме.
Четыре детских сада — № 28, 25, 24 и 22 — временно не принимают детей. Остальные работают в режиме дежурных групп, где организовано питание и сон для детей.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Туапсе минувшей ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников. По предварительной информации, в результате погиб один человек, еще один получил ранения. Губернатор также рассказал, что в порту Туапсе произошло возгорание, а ряд городских зданий получил повреждения.
Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропортах Краснодара и Геленджика, их сняли рано утром 20 апреля.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.