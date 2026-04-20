«Я не Зеленский»: Лукашенко заявил о готовности к сделке с США, но не к роли «вассала»

Президент Александр Лукашенко заявил, что разговор о «большой сделке» с Соединенными Штатами идет давно, однако возможная встреча с Дональдом Трампом, по его словам, не должна превращаться в жест ради жеста.

Источник: Смартпресс

«Речь о большой сделке идет давно. С первых дней моих переговоров с Соединенными Штатами Америки», — сказал Лукашенко в интервью RT.

Он подчеркнул, что не стремится любой ценой попасть в США или просто встретиться с американским президентом. «Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и вот просто пожать руку Дональду Трампу», — отметил он. При этом Лукашенко признал, что «приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз», но добавил: «Это не самоцель, это не главное».

По его словам, встреча президентов должна быть заранее подготовлена и завершаться конкретным результатом. «Прежде чем большую сделку заключать, как я это понимаю, мы должны подготовить соответствующее соглашение», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что в таком документе «должны быть интересы соблюдены и американцев, и наши интересы».

Отдельно Лукашенко дал понять, что не собирается ехать на переговоры в роли просителя. «Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие», — сказал он. И тут же добавил: «Мне это надо? Надо. И деньги неплохо, и оружие неплохо. Но я ж понимаю, что я в такой ситуации, которая радикально отличается от позиции Зеленского. Мне кланяться и чего-то выпрашивать не надо».

По словам Лукашенко, поездка в Мар-а-Лаго или Вашингтон сама по себе для него не цель. «Я не горю желанием поехать к вам в Мар-а-Лаго или же в Вашингтон. Было бы неплохо. Это бы серьезно улучшило наши отношения», — сказал он.

Лукашенко также напомнил о своем отношении к Трампу: «Вы знаете, что я единственный в мире президент, который открыто поддерживал Трампа. И я говорил: я трампист». По его словам, «любая моя встреча с ним была бы на пользу».

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что такой разговор возможен только на равных. «Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, — этого тоже не будет», — заявил он. Лукашенко отдельно подчеркнул, что речь идет не о «напыщенности» и не о «петушиной какой-то политике», а о позиции президента, который «уважает собственный народ».

Я готов к этой встрече. Мы готовы. Мы готовы к сделке. Но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси.

сказал Лукашенко
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше