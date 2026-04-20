ХАМАС завершил приготовления к полной передаче власти в Газе, пишут СМИ

О формировании палестинского комитета технократов по управлению Газой было объявлено 14 января, одновременно с объявлением о начале второй фазы плана Соединенных Штатов по мирному урегулированию. По данным арабских СМИ, члены комитета до сих пор остаются в египетской столице Каире.
«ХАМАС “завершило все приготовления к полной передаче власти”, — говорится в материале издания.
По данным газеты, единственное препятствие для этого — отсутствие новой администрации непосредственно в самом секторе — пока она действует из Каира. По словам источников, ХАМАС не требует, чтобы оно было представлено в новой администрации, однако движение намерено и дальше участвовать в политической жизни Палестины и оказывать сопротивление Израилю до тех пор, пока не будет основано независимое палестинское государство.
Кроме того, чиновники отметили, что в ожидании передачи власти все процессы новых назначений и повышений в должности были приостановлены.
«ХАМАС готово отказаться от тысяч автоматических винтовок и другого оружия, принадлежащего их полицейской службе и другим внутренним службам безопасности», — говорится в материале New York Times.
Однако на вопрос о том, будет ли ХАМАС забирать оружие у своего военного крыла, чиновники однозначного ответа не дали.
В конце марта агентство Рейтер передало, что «Совет мира» по восстановлению сектора Газа и управлению им представил палестинскому движению ХАМАС восьмимесячный план по разоружению в регионе, включающий в том числе разрушение сети подземных тоннелей.
Власти сектора Газа ранее в феврале призвали комитет как можно скорее прибыть в палестинский полуэксклав и начать работу на месте. В свою очередь, комитет заявил, что для эффективной работы должен располагать всеми необходимыми административными полномочиями, включая контроль за полицией.