«У меня было непростое совещание»: премьер-министр Башкирии устроил разнос главам районов и городов из-за площадок ТКО

Премьер-министр Башкирии раскритиковал глав муниципалитетов из-за площадок ТКО.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел совещание с главами районов и городов по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. Оно, как утверждает в соцсетях глава кабмина, было непростым.

По его словам, в целом республика находится в «зеленой зоне» федерального штаба. За шесть лет число мест накопления отходов выросло в четыре раза — до 37 638, контейнеров стало 83 850.

Назаров раскритиковал главы районов за затянутый ремонт площадок, сломанные контейнеры и нежелание переходить на евроконтейнеры.

По его словам, один контейнер стоит 16 тысяч рублей, и, если муниципалитет не может найти эту сумму, его расходы и компетенции руководства будут разбирать отдельно. Отдельно премьер назвал недопустимым срыв сроков по площадкам для растительных отходов.

Досталось и Регоператору № 1: с 1 по 15 апреля в его зоне зафиксировано 188 жалоб — 63% всех обращений по республике. Назаров признал, что часть случаев объясняется объективными причинами, однако остальное расценил как недоработку ответственных лиц.

— Дал ряд серьезных поручений. Работаем, — заявил Андрей Назаров.