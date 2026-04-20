«У меня было непростое совещание»: премьер-министр Башкирии устроил разнос главам районов и городов из-за площадок ТКО

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел совещание с главами районов и городов по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами. Оно, как утверждает в соцсетях глава кабмина, было непростым.
По его словам, в целом республика находится в «зеленой зоне» федерального штаба. За шесть лет число мест накопления отходов выросло в четыре раза — до 37 638, контейнеров стало 83 850.
По его словам, один контейнер стоит 16 тысяч рублей, и, если муниципалитет не может найти эту сумму, его расходы и компетенции руководства будут разбирать отдельно. Отдельно премьер назвал недопустимым срыв сроков по площадкам для растительных отходов.
Досталось и Регоператору № 1: с 1 по 15 апреля в его зоне зафиксировано 188 жалоб — 63% всех обращений по республике. Назаров признал, что часть случаев объясняется объективными причинами, однако остальное расценил как недоработку ответственных лиц.
— Дал ряд серьезных поручений. Работаем, — заявил Андрей Назаров.