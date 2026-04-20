«Зеленский что-что, а это знал. Знал. И я тоже знал». Лукашенко сказал, что Запад всегда провоцировал Беларусь и Украину против России

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью RT, что Запад всегда провоцировал Беларусь и Украину против России.
Обращаясь к ведущему RT, американцу Рику Санчесу Лукашенко заявил:
«Слушайте, вы (Запад и США. — Ред.) всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России. Вы всегда провоцировали».
Также президент Беларуси добавил, что это не секрет и не было секретом для властей в этих странах:
«И Володя Зеленский что-что, а это знал. Знал. И я тоже знал, и знаю сейчас».
Также Лукашенко прокомментировал упреки из России («негромкие, но голоса раздаются») многовекторной политики Беларуси, переговоров с США, попытки наладить отношения со странами Балтии, Польшей и Украиной:
«Да Господь с вами. Это наши соседи. Они от Господа Бога, я об этом часто говорю. И мы заветами Господа Бога должны с соседями налаживать отношения».
По словам президента Беларуси, политики как раз и должны «выбрать определенную методику, чтобы выбрать определенный план нормализации отношений с этим окружением».
Также Лукашенко сказал, считает ли себя диктатором, добавив, что надо почаще делать настоящим диктаторам. И дал прогноз того, что будет с НАТО при Трампе и после него.
Также Александр Лукашенко сказал, кому аукнется конфликт на Ближнем Востоке, дав его расклад. Кроме того, президент рассматривает возможность реформы управления Беларусью, используя опыт СССР.
Еще глава Беларуси дал ответ по реальным итогам выборов в Беларуси.