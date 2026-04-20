Горелкин заявил, что Telegram не помогает России ловить мошенников

Telegram и другие иностранные платформы не сотрудничают с Россией в борьбе с мошенничеством, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на конференции ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования «АКПО-Конф», передает ТАСС.
«Ни Telegram, ни другие иностранные платформы не сотрудничают (с Россией — ред.) с точки зрения борьбы с мошенниками. Если, например, состоялся обман пользователя, нет никакого сотрудничества, чтобы помочь как-то поймать этого мошенника, оперативно заблокировать этот аккаунт», — сказал он.
МВД неоднократно заявляло о схемах мошенничества в мессенджере Telegram, с помощью которых злоумышленники крадут аккаунты, личные данные и денежные средства россиян. В комитете по информационной политике Госдумы отметили, что блокировки вызовов в соцсетях вынудили телефонных мошенников переключиться на международную и стационарную связь.
При этом администрация Telegram также борется с незаконной деятельностью на своей площадке: после волны блокировок каналов, специализирующихся на «сливах», число утечек баз данных российских компаний снизилось на 5%, сообщили в компании F6.
В России в течение последнего года была ограничена работа мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), Telegram и некоторых других сервисов. В конце февраля источники сообщили РБК, что мессенджер Павла Дурова будет заблокирован на территории страны в начале апреля.
Кремль утверждал, что Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями в удалении контента, представляющего опасность России.
