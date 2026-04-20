Владимир Бахарь может занять пост главы Счетной палаты Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко внесли на рассмотрение краевого парламента кандидатуру вице-премьера — министра финансов Владимира Бахаря для назначения на должность руководителя Счетной палаты Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

«Теперь нужно получить поддержку Законодательного Собрания и пройти необходимые аттестационные процессы в Счётной палате Российской Федерации. Желаю вам успехов и рассчитываю, что работа Счётной палаты существенно прибавит в результативности и качестве», — обратился к Владимиру Бахарю на президиуме Правительства губернатор края.