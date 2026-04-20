Что определит мировую повестку на неделе 20 — 26 апреля 2026 года: прогнозы экспертов

Ближний Восток: возобновится ли война
Ключевое событие недели — окончание двухнедельного перемирия между США и Ираном, запланированное на 22 апреля. По данным СМИ, Тегеран отказывается от второго раунда переговоров из-за присутствия американских военных в Ормузском проливе. При этом Дональд Трамп заявил об отправке делегации в Пакистан для контактов с иранской стороной.
Эксперты сходятся во мнении, что судьба переговоров остается главной интригой, однако вероятность прорыва невысока.
Турбулентность вокруг переговорной группы США — то (прим. ред: вице-президент США Джей Ди) Вэнс едет (на переговоры с Ираном), то не едет — говорит о высоком уровне нервозности. Судоходство по Ормузскому проливу тоже будет в фокусе внимания, но, как показала практика, — выполнять договоренности сложнее, чем их заключать.
Пакистан провалил функцию мирного посредника, констатировал эксперт НИУ ВШЭ, автор монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгий Асатрян. По его словам, посреднические усилия Исламабада не дали серьезных результатов: США и Иран по-прежнему являются врагами и не могут найти ни компромиссные варианты, ни общей точки соприкосновения.
Эксперты также обращают внимание на усиление военного присутствия в регионе Персидского залива.
Риски новой эскалации между США и Ираном
США заняты серьезным перевооружением, доукомплектовкой арсеналов, то же самое касается и Израиля — в его сторону идет оружие со стороны НАТО (европейское и американское). Иранцы тоже занимаются перегруппировкой, пополнением боевых запасов, вполне вероятно, что активная фаза боевых действий скоро будет возобновлена.
США стягивают все новые военные силы к территории Ирана. Если в ближайшее время договориться не получится — будет очередное военное обострение. Логично ожидать, что Израиль продолжит удары по Ливану. Все это может превратиться в очередной период эскалации, который в конечном счете закончится какими-то переговорами.
При этом обе стороны, несмотря на конфронтацию, заинтересованы в завершении конфликта. Пятибратов отмечает, что война на Ближнем Востоке бьет не только по экономике региона, но и всего мира. Эксперт указывает на политические риски для администрации Трампа: США приходится продлевать лицензию на торговлю российскими энергоносителями, чтобы сдержать рост цен на топливо. Дополнительным фактором становится изменение поведения стран Персидского залива.
Страны региона испытывают дискомфорт и начинают задумываться о целесообразности размещения американских баз. Также обсуждается возможность торговли энергоносителями не в долларах. Это и адаптация, и инструмент давления на США.
Риски эскалации на Ближнем Востоке остаются высокими, а ситуация вокруг Ормузского пролива продолжит влиять на нефтяные рынки и глобальную экономику.
Европа: появится ли «новый Орбан»
В Европе ключевым событием стали парламентские выборы в Болгарии, на которых победил экс-президент страны Румен Радев со своей партией «Прогрессивная Болгария». Политик исторически считается евроскептиком и фигурой, готовой к нормализации отношений с Российской Федерацией.
Итоги парламентских выборов в Болгарии
Это внушает тревогу Брюсселю, потому что, казалось бы, они только-только «свалили» Виктора Орбана, и 9 мая к власти в Венгрии должен окончательно прийти Петер Мадьяр. Но возникает угроза «нового Орбана», который будет смешивать все карты.
Пятибратов считает, что эти страхи в Европе могут быть преувеличены. По его словам, многие политики, критикующие Брюссель, учитывают опыт Виктора Орбана и стараются действовать осторожнее, чтобы не рисковать карьерой. Будущий премьер Болгарии может быть гораздо сговорчивее, чем Орбан, просто чтобы дольше удержаться у власти, говорит Пятибратов. В то же время победа Румена Радева не позволит говорить о снижении популярности «евроскептицизма» и будет влиять на дальнейшую повестку в ЕС.
На этой неделе европейская повестка будет формироваться вокруг сразу нескольких встреч — заседания Совета по иностранным делам ЕС и неформального саммита лидеров стран союза, напоминает заместитель директора Центра политической конъюнктуры, политолог Михаил Карягин. Ожидается обсуждение антироссийских санкций и предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро.
В повестке нет вопросов, которые напрямую связаны с Россией, но уверен, будут обсуждаться варианты поставок энергоресурсов, так как ближневосточный кризис заявлен в качестве главной темы. Брюссель находится в сложном положении — необходимо соблюсти баланс между идеологическими заявлениями относительно отказа от российских ресурсов и конъюнктурными условиями рынка.
Евросоюз рискует столкнуться с усилением внутренних разногласий: на фоне жесткой линии санкционной политики Брюсселю придется учитывать и экономические ограничения, прежде всего в сфере энергетики.
Азия: почему союзники США нервничают
Болезненной темой для азиатских стран остается энергетический кризис, вызванный ситуацией на Ближнем Востоке. По мнению Пятибратова, ситуация оказывает давление на Трампа, поскольку кризисные явления уже начали проявляться в Японии, которая является партнером США.
Дополнительный фактор риска создают действия Северной Кореи, которая в апреле провела серию испытаний баллистических ракет. По словам эксперта, это усиливает давление на Южную Корею и Японию, особенно на фоне готовящейся встречи США и Китая. Напомним, визит президента США Дональда Трампа в КНР, планировавшийся на конец марта, был перенесен на
Настроения «проамериканских» стран в регионе становятся все более и более упадническими, они испытывают энергетическое, экономическое и военное давление.
Китай не в восторге от происходящего на Ближнем Востоке, поскольку является основным потребителем энергоресурсов Ирана. При этом «запас прочности» Китая может подтолкнуть соседние страны к сближению с Пекином ради стабильности, которую им не могут обеспечить США, говорит Пятибратов.
США: какие решения будет принимать Трамп
Центральной темой в США остается Иран: неудачи в урегулировании конфликта бьют по рейтингам Трампа и его администрации. По информации NBC, рейтинг одобрения деятельности американского лидера составляет лишь 37%, а большинство американцев не поддерживают конфликт с Ираном.
Приближается точка бифуркации, которая потребует от Трампа новых решений. Пока нет понимания, готов ли президент США к новому витку эскалации. На словах — конечно, но если бы так все и обстояло на деле — шаги уже были бы предприняты.
У главы Белого дома явно сокращается пространство для маневра, отмечает Карягин. В случае неудачи на ближневосточном направлении глава Белого дома может вновь переключить внимание на Латинскую Америку, допускает Пятибратов. По его словам, в регионе уже происходят изменения, которые могут быть использованы администрацией США. Так, новое руководство Венесуэлы начало «зачистку» сторонников Николаса Мадуро, что указывает на продолжение «дрейфа» Боливарианской Республики в сторону удовлетворения интересов Вашингтона.
Кроме того, стало известно о визите представителей США на Кубу с призывом пойти на уступки, касающиеся, в первую очередь, доступа к местному рынку и «изгнания» китайских и российских интересов из страны.
Если у Трампа не получится добиться серьезных результатов с Ираном, он, как минимум, сможет показывать избирателям, что «на заднем дворе» США, в Латинской Америке, — успех на успехе. Трамп уже создает такие «пути отступления», для того чтобы, в случае неубедительного ухода из Ирана, который он все равно объявит в качестве своей личной победы, сфокусироваться на делах более близких и простых в реализации — а именно на Латинской Америке.
С учетом того, что Трамп может попытаться компенсировать провал на Ближнем Востоке быстрым успехом на другом направлении, фокус внешней политики США становится еще менее предсказуемым.