Эксперт: движение к миру на Ближнем Востоке зашло в тупик

Ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что Иран и США не продвигаются к точке урегулирования конфликта. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказала доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, Тегеран и Вашингтон пользуются моментом и стараются добиться для себя максимальной выгоды. Она уточнила, что противники — США и Иран — в настоящее время или торгуются за выгодные для себя условия мирной сделки, или действуют в Ормузском проливе, причем не всегда их шаги соответствуют ранее сделанным заявлениям.

«Всё это говорит о том, что никакого, конечно, понимания, никакого приближения к какому-то миру, стабилизации ситуации сейчас на Ближнем Востоке нет», — резюмировала эксперт для ИС «Вести».

Евгения Войко уточнила, что в большей степени воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке сейчас пытается Вашингтон, чтобы достичь максимальной выгоды из сложившегося положения.

Ранее Иран обвинил США в нарушении договоренностей о перемирии. Причина претензий Тегерана в адрес Вашингтона — захват американскими военными иранского судна. В Иране заявили, что видят в инциденте отсутствие заинтересованности США в дипломатическом процессе по урегулированию конфликта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше