ВСУ потеряли за сутки около 1 205 военных

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 205 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 195 военнослужащих, «Запад» — до 210, «Южная» — более 205, «Центр» — свыше 315, «Восток» — до 230, «Днепр» — более 50 военнослужащих.
Группировки «Север», «Запад», «Юг».
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Коренек, Новая Сечь и Шостка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Веселое, Терновая, Избицкое и Колодезное Харьковской области. Противник потерял танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, 6 складов материальных средств и склад горючего.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области, Красный Лиман и Лозовое ДНР. Потери ВСУ составили 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николайполье, Новоселовка, Николаевка и Константиновка ДНР. Противник потерял 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, 4 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и 6 складов материальных средств.
Группировки «Центр», «Восток», «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области, Красноподолье, Светлое, Белицкое, Красноярское, Гришино, Доброполье и Торское ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял боевую бронированную машину, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада материальных средств.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области. Уничтожены 2 орудия полевой артиллерии, 28 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.