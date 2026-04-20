Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, почему не может поддакивать кому-то и быть чьей-то декорацией

Лукашенко заявил, что не намерен в политике поддакивать кому-то и быть чьей-то декорацией.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему не может поддакивать кому-то и быть чьей-то декорацией, сообщил телеканал RT.

В частности, белорусский лидер обратил внимание на то, что Запад мог бы изменить к нему свое отношение, если бы он выступал в качестве декорации для их политики. Однако подчеркнул, что не является таким человеком:

— Я человек другой: поддакивать и быть декорациями для кого-то, в том числе и для Трампа (президента США Дональда Трампа, — Ред.), я не могу.

Здесь же Александр Лукашенко заметил, что является первым президентом Беларуси и, что последующая политика других президентов во многом будет основана на его политике. В связи с этим белорусский лидер сказал, что должен заложить основу «нормальной, жизнеутверждающей политики будущих президентов».

Лукашенко подчеркнул, что думает о будущем и том, какой будет Беларусь и политика других президентов.

— Что после меня останется? Новому поколению что мы дадим? Это главное, — поделился белорусский президент.

Еще Александр Лукашенко опроверг, что Европа хочет военного конфликта с Беларусью.

При этом глава Беларуси предупредил Украину, Литву, Латвию, Польшу и Эстонию о попытках агрессии.

Еще белорусский лидер сказал, что ему жалко украинцев, избравших в свое время президентом Владимира Зеленского.

