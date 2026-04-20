WSJ увидела «скрытую угрозу» для доллара от ОАЭ

Financial Times со ссылкой на банкиров в середине апреля писала, что Абу‑Даби (входит в ОАЭ), Катар и Кувейт привлекли около $10 млрд путем частных размещений долларовых облигаций с начала апреля 2026 года. По данным газеты, это первый выход арабских стран к международным заимствованиям после начала войны с Ираном. Сделки организовали Goldman Sachs, Standard Chartered, HSBC и JPMorgan. Купон Абу‑Даби — 4,6%, Кувейта — 4,8%. Размещения: Абу‑Даби продал бумаг на $4,5 млрд, Катар — на $3 млрд, Кувейт — на $2 млрд.