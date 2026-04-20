WSJ увидела «скрытую угрозу» для доллара от ОАЭ

ОАЭ могут перейти на юань или другие валюты для заключения нефтяных сделок, если у страны возникнет нехватка доллара США, несмотря на привязанность дирхама к нему. Такой шаг представляет собой скрытую угрозу доллару, пишет WSJ.

Источник: РБК

Власти ОАЭ предупредили США об использовании юаня или валюты других стран для расчета за нефть и других операций, если возникнет нехватка американской валюты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

Этот сценарий представляет собой «скрытую угрозу доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях», отмечает издание.

Официального запроса на своп-линию, которая дала бы центробанку ОАЭ дешевый доступ к долларам для поддержки национальной валюты или пополнения резервов в случае кризиса ликвидности, пока не поступало, отмечает WSJ. В беседах с американцами эмиратские чиновники представляют это предложение как предварительное и превентивное, сообщили чиновники США.

Своп-линия (swap line) — это соглашение между двумя центральными банками о взаимном обмене валют (обычно нацвалюты на резервную, например USD) для обеспечения друг друга ликвидностью. Вторая сторона обязана вернуть валюту через определенное время по фиксированному курсу с процентами. Используется для борьбы с дефицитом иностранной валюты в стране.

Своп-линии обычно администрирует ФРС, но ее комитет вряд ли одобрит такую линию для ОАЭ, считают чиновники, передает WSJ. ФРС резервирует их для ситуаций, способных повлиять на экономику США. У ФРС есть соглашения с центробанками Британии, Канады, Японии, Швейцарии и ЕС. В периоды стресса (последний раз в 2020 году) ФРС расширяла своп-линии еще на девять центробанков, включая Мексику, Южную Корею и Бразилию.

У ОАЭ меньше связей с американскими рынками, чем у традиционных получателей свопов, отмечает WSJ. При этом Минфин США недавно предоставил альтернативные своп-соглашения без ФРС — например, Аргентине на $20 млрд через Стабилизационный фонд обмена.

Дирхам ОАЭ привязан к доллару (резервы $270 млрд), но война создала давление из-за оттока капитала, пишет WSJ. Рейтинговое агентство S&P Global назвало гибкость ОАЭ «эффективным буфером», но предупредило: «длительные сбои» в экспорте нефти «добавляют явный риск».

WSJ также пишет со ссылкой на американских чиновников, что ОАЭ начали переговоры с США о получении финансовой поддержки на случай глубокого кризиса в стране из-за войны с Ираном. По словам собеседников газеты, эмиратцы заявили, что пока стране удалось избежать наихудших экономических последствий конфликта, однако может потребоваться финансовая «спасательная линия».

Financial Times со ссылкой на банкиров в середине апреля писала, что Абу‑Даби (входит в ОАЭ), Катар и Кувейт привлекли около $10 млрд путем частных размещений долларовых облигаций с начала апреля 2026 года. По данным газеты, это первый выход арабских стран к международным заимствованиям после начала войны с Ираном. Сделки организовали Goldman Sachs, Standard Chartered, HSBC и JPMorgan. Купон Абу‑Даби — 4,6%, Кувейта — 4,8%. Размещения: Абу‑Даби продал бумаг на $4,5 млрд, Катар — на $3 млрд, Кувейт — на $2 млрд.

Страны Персидского залива столкнулись с экономическими трудностями из-за военного конфликта США и Израиля с Ираном. В начале войны Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, что привело к невозможности экспорта углеводородов для ряда стран (Кувейт, Катар). Кроме того, дроны и ракеты повредили нефтяные объекты, порты и другую инфраструктуру арабских стран. Конфликт на Ближнем Востоке во многом разрушил репутацию региона как безопасного центра бизнеса и туризма.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
