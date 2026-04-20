Израильский МИД извинился за разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане

Разрушение солдатом ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа в Ливане является постыдным поступком, противоречащим ценностям Израиля, написал глава израильского МИДа Гидеон Саар в X.

Источник: РБК

«Этот постыдный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — страна, которая уважает различные религии и их священные символы и поддерживает терпимость и уважение между верующими. Мы приносим извинения за этот инцидент и каждому христианину, чьи чувства были задеты», — заявил он.

Ранее в Сети появилось видео, на котором солдат в форме ЦАХАЛ разбивает статую Иисуса Христа в Ливане. Jerusalem Post сообщила, что инцидент произошел в маронитской христианской деревне Дебель на юге страны. Армия Израиля начала расследование, параллельно помогая местному сообществу в восстановлении статуи.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в рамках операции на юге Ливана армия не намерена наносить ущерб гражданским объектам, включая религиозные сооружения и символы. В ведомстве относятся серьезно к произошедшему и считают действия военного недопустимыми.

С 17 апреля действует пятидневный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем. Однако в первый же день перемирия ливанское агентство NNA сообщило, что ЦАХАЛ продолжает обстрел городов на юге страны.

