Через Ормузский пролив прошло рекордное количество судов

В субботу, 18 апреля, через Ормузский пролив прошло более 20 судов, что считается самым высоким показателем с 1 марта, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
Пять из пропущенных судов в последний раз загружали разные грузы из Ирана, от нефтепродуктов до металлов. Три из них — танкеры для перевозки сжиженного нефтяного газа, еще по одному следовали в Китай и Индию.
Помимо этого через пролив прошли:
танкер Crave, перевозящий под панамским флагом сжиженный нефтяной газ из ОАЭ, направляется в Индонезию;
танкеры Akti A и Athina, загруженные нефтепродуктами в Бахрейне, направляются в Мозамбик и Таиланд соответственно;
танкер Navig8 Macallister под либерийским флагом, перевозит около 500 тыс. баррелей нафты из ОАЭ в Южную Корею;
сверхбольшой нефтяной танкер Fpmc C Lord под либерийским флагом, перевозит около 2 млн баррелей саудовской нефти в порт Майляо на Тайване;
судно Desh Garima под индийским флагом, загруженное приблизительно 780 тыс. баррелями нефти из ОАЭ направляется в Шри-Ланку;
судно Ruby, перевозящее катарские удобрения, следует в ОАЭ;
балкер Merry M, перевозит нефтяной кокс из Саудовской Аравии в Италию.
17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. Он уточнил, что транзит будет разрешен по согласованному маршруту.
В тот же день через Ормузский пролив прошел первый круизный лайнер с начала конфликта: судно под флагом Мальты покинуло Дубай, простояв в доке около 47 дней.
18 апреля Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом. По словам представителя центрального штаба ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия», это связано с тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
В дальнейшем в КСИР заявили, что Ормузский пролив будет снова закрыт с вечера 18 апреля и до отмены морской блокады США. Затем иранские военные развернули два танкера — под флагами Ботсваны и Анголы, которые пытались пройти через Ормузский пролив.
