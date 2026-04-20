Через Ормузский пролив прошло рекордное количество судов

Через Ормузский пролив прошло более 20 судов за последние сутки, такой активности не было с 1 марта, обратили внимание аналитики. Иран перед этим открыл его для судоходства, но затем вернул ограничения и обвинил США в нарушениях.

Источник: РБК

В субботу, 18 апреля, через Ормузский пролив прошло более 20 судов, что считается самым высоким показателем с 1 марта, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Пять из пропущенных судов в последний раз загружали разные грузы из Ирана, от нефтепродуктов до металлов. Три из них — танкеры для перевозки сжиженного нефтяного газа, еще по одному следовали в Китай и Индию.

Помимо этого через пролив прошли:

танкер Crave, перевозящий под панамским флагом сжиженный нефтяной газ из ОАЭ, направляется в Индонезию;

танкеры Akti A и Athina, загруженные нефтепродуктами в Бахрейне, направляются в Мозамбик и Таиланд соответственно;

танкер Navig8 Macallister под либерийским флагом, перевозит около 500 тыс. баррелей нафты из ОАЭ в Южную Корею;

сверхбольшой нефтяной танкер Fpmc C Lord под либерийским флагом, перевозит около 2 млн баррелей саудовской нефти в порт Майляо на Тайване;

судно Desh Garima под индийским флагом, загруженное приблизительно 780 тыс. баррелями нефти из ОАЭ направляется в Шри-Ланку;

судно Ruby, перевозящее катарские удобрения, следует в ОАЭ;

балкер Merry M, перевозит нефтяной кокс из Саудовской Аравии в Италию.

После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе, через который проходят до 20% мировой нефти и более 30% СПГ.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. Он уточнил, что транзит будет разрешен по согласованному маршруту.

В тот же день через Ормузский пролив прошел первый круизный лайнер с начала конфликта: судно под флагом Мальты покинуло Дубай, простояв в доке около 47 дней.

18 апреля Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом. По словам представителя центрального штаба ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия», это связано с тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».

В дальнейшем в КСИР заявили, что Ормузский пролив будет снова закрыт с вечера 18 апреля и до отмены морской блокады США. Затем иранские военные развернули два танкера — под флагами Ботсваны и Анголы, которые пытались пройти через Ормузский пролив.

