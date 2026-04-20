Песков: Россия готова помочь в достижении соглашения по Ближнему Востоку

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Москва пока не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку, но готова оказать любое востребованное содействие для того, чтобы стороны пришли к соглашению. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.