«В настоящий момент Российская Федерация не является посредником в переговорном процессе. Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков: Россия готова помочь в достижении соглашения по Ближнему Востоку
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Москва пока не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку, но готова оказать любое востребованное содействие для того, чтобы стороны пришли к соглашению. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.