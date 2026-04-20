Валерий Сухих принял участие в заседании Совета законодателей ПФО

«Кадровый дефицит в первичном звене здравоохранения — один из самых чувствительных вопросов для жителей сельских территорий и малых городов. Опыт Прикамья доказывает: системная поддержка дает реальный результат. Но для перелома ситуации требуются более решительные шаги на федеральном уровне», — подчеркнул Валерий Сухих.
Он выразил уверенность, что подготовленная на заседании в Йошкар-Оле консолидированная позиция Совета законодателей ПФО позволит разработать эффективные решения, которые помогут укомплектовать медучреждения квалифицированными кадрами, повысить доступность и качество медицинской помощи для миллионов людей.
В частности, приволжские законодатели предложили увеличить выплаты медработникам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», ускорить внедрение новой отраслевой системы оплаты труда врачей. Также они рекомендовали расширить действие программ «Земский доктор» на города с численностью жителей до 100 тысяч человек плюс включить фельдшеров скорой помощи из малых городов (где проживает до 50 тысяч человек) в перечень получателей дополнительной государственной социальной поддержки.
Кроме того, в проекте итоговых решений, подготовленном Советом законодателей ПФО, идет речь о необходимости принять федеральную жилищную программу, которая включала бы механизмы льготной аренды и доступной ипотеки для медработников.
Отметим, что на заседании в Йошкар-Оле особо отметили позитивный опыт Пермского края в сфере привлечения кадров в систему здравоохранения. В частности, высоко оценили практику выплат студентам-медикам и ординаторам. В прошлом году 200 учащихся медицинских специальностей, совмещающих учебу с работой в госучреждениях, получили стимулирующие выплаты по 100 тысяч рублей. Из регионального бюджета на них направили 20 млн рублей.
Кстати, с момента запуска программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Прикамье удалось привлечь уже свыше 1,6 тысячи медицинских работников в сельской местности. Кроме того, 302 специалиста, участвовавших в этих программах, решили остаться работать на селе после отработки пятилетнего срока. И здесь немалую роль играет то, что в крае для усиления эффекта от «земских» программ действуют дополнительные меры поддержки: с 2022 года единовременные компенсационные выплаты по программе «Медицинские кадры Прикамья» получили 520 медработников.
Добавим, что на 79-м заседании Совета законодателей Приволжья также обсудили вопросы развития АПК в регионах округа.
Валерий Сухих отметил комплексный подход к развитию здравоохранения в Прикамье. По его словам, сегодня в муниципалитетах края активно строят новые больницы и закупают современное оборудование. При этом в крае упор делают на программы, нацеленные на привлечение профессиональных медицинских кадров.
