Валерий Сухих принял участие в заседании Совета законодателей ПФО

ПЕРМЬ, 20 апреля, ФедералПресс. Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих принял участие в 79-м заседании Совета законодателей ПФО, который на это раз приняла Йошкар-Ола. Одной из ключевых его тем стали вопросы привлечения кадров в здравоохранение и обсуждение лучших практик регионов Приволжья в этой сфере. В итоге законодатели ПФО подготовили ряд рекомендаций в федеральные органы власти для решения кадрового дефицита в этой области. В частности, они предложили увеличить выплаты медработникам по «земским» программам.