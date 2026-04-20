Лукашенко заявил, что в команде Трампа не хватает тех, кто говорит ему «нет»

Лукашенко сказал, чего не говорит Трампу его новая команда.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в команде президента США Дональда Трампа нет людей, которые говорят ему «нет», сообщил телеканал RT.

— У Дональда Трампа нет людей, которые ему скажут: «Ты не прав», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что ему точно известно, что другие американские президенты Джо Байден, а также Барак Обама и Билл Клинтон, которых он знал лично, были терпимы к иному мнению, и в их командах были люди, которые говорили им «нет». А вот у Трампа, как рассказал глава Беларуси, «противники» были только в первое президенство.

— И в первом сроке Трампа были люди, которые говорили нет. Возьмите Болтона (экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. — Ред.). Он ему прямо говорил: «Нет». Понятно, чем это закончилось. Но Трамп понимал, что есть иное мнение, — прокомментировал глава государства.

Здесь же Лукашенко добавил, что ситуация поменялась во второй президентский срок Трампа. И сейчас в команде американского президента больше нет людей, которые могли бы сказать «нет».

— Все смотрят в рот, по стойке смирно: «Да, да, Дональд, ты прав. Действуй, бомби, ломай, кроши», — уверен белорусский лидер.

Также Лукашенко добавил, что при всем этом Трамп идет на уступки военным, а не руководит Министерством войны. Хотя должен быть главнокомандующим и командовать.

В продолжение темы Александр Лукашенко вспомнил заявления Дональда Трампа о том, что во главе его политики стоят собственные ощущения. И здесь же предостерег, что и по его личным наблюдения, как президента, — «собственные ощущения иногда могут не туда завести».

Белорусский президент подчеркнул, что следует уметь слушать людей, прислушиваться к их мнению и делать соответствующие выводы, особенно, возглавляя империю. А, как он сказал, в США этого нет, и это большая проблема.

Резюмируя, Лукашенко отметил, что со временем Трамп начинает это понимать. Однако уже нет времени на исправления и выстраивание нормальной политики.

Ранее президент Беларуси сказал, что не думает, что США имеют цель воевать против Беларуси.

Еще Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами, объяснив свое отношение к негативу и всеобщей любви.

Также глава республики сказал, кому аукнется конфликт на Ближнем Востоке, дав его расклад.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, почему не может поддакивать кому-то и быть чьей-то декорацией.

