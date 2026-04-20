Лукашенко заявил, что в команде Трампа не хватает тех, кто говорит ему «нет»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в команде президента США Дональда Трампа нет людей, которые говорят ему «нет», сообщил телеканал RT.
— У Дональда Трампа нет людей, которые ему скажут: «Ты не прав», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко рассказал, что ему точно известно, что другие американские президенты Джо Байден, а также Барак Обама и Билл Клинтон, которых он знал лично, были терпимы к иному мнению, и в их командах были люди, которые говорили им «нет». А вот у Трампа, как рассказал глава Беларуси, «противники» были только в первое президенство.
— И в первом сроке Трампа были люди, которые говорили нет. Возьмите Болтона (экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. — Ред.). Он ему прямо говорил: «Нет». Понятно, чем это закончилось. Но Трамп понимал, что есть иное мнение, — прокомментировал глава государства.
Здесь же Лукашенко добавил, что ситуация поменялась во второй президентский срок Трампа. И сейчас в команде американского президента больше нет людей, которые могли бы сказать «нет».
— Все смотрят в рот, по стойке смирно: «Да, да, Дональд, ты прав. Действуй, бомби, ломай, кроши», — уверен белорусский лидер.
Также Лукашенко добавил, что при всем этом Трамп идет на уступки военным, а не руководит Министерством войны. Хотя должен быть главнокомандующим и командовать.
В продолжение темы Александр Лукашенко вспомнил заявления Дональда Трампа о том, что во главе его политики стоят собственные ощущения. И здесь же предостерег, что и по его личным наблюдения, как президента, — «собственные ощущения иногда могут не туда завести».
Белорусский президент подчеркнул, что следует уметь слушать людей, прислушиваться к их мнению и делать соответствующие выводы, особенно, возглавляя империю. А, как он сказал, в США этого нет, и это большая проблема.
Резюмируя, Лукашенко отметил, что со временем Трамп начинает это понимать. Однако уже нет времени на исправления и выстраивание нормальной политики.
