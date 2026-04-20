В ХАМАС сообщили о готовности к частичному разоружению

Палестинская группировка ХАМАС готова передать тысячи автоматов и другого оружия, принадлежащего его полиции и другим службам внутренней безопасности в секторе Газа, она также завершила приготовления к передаче власти, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух источников в палестинском движении.
Собеседники газеты заявили, что ХАМАС готов передать оружие палестинскому административному комитету, созданному под руководством Совета мира Дональда Трампа.
То, о чем сообщили два чиновника ХАМАС, — далеко не полное разоружение и демилитаризация Газы, пишет NYT. Между тем, именно это требование является ключевым для Израиля и основой мирного плана Трампа. Совет мира потребовал от ХАМАС сдать все свое оружие в обмен на вывод израильских войск из Газы и восстановление обширных территорий, разрушенных в ходе войны. Когда у чиновников спросили, сможет ли новый комитет изъять оружие у военного крыла ХАМАС, они не дали четкого ответа, передает NYT.
По оценкам экспертов, военное крыло ХАМАС располагает значительно бóльшим арсеналом, чем полиция Газы, включая десятки тысяч автоматических винтовок и тяжелое вооружение (например, противотанковые ракеты), и сопротивляется требованиям о полной демилитаризации Газы.
«ХАМАС завершил все приготовления к полной передаче власти», — написали официальные лица, добавив, что единственным препятствием остается отсутствие новой администрации на местах в Газе. Новый руководящий комитет пока временно работает из Каира.
В преддверии передачи власти, как заявили официальные лица, власти Газы заморозили новые назначения и повышения по службе. Они также выразили надежду, что многие члены ХАМАС смогут реинтегрироваться в новую систему управления, передает NYT.
Источники в ХАМАС также заявили, что члены группировки уже трижды встречались в Газе с представителями других вооруженных группировок и правительственными чиновниками, чтобы заложить основу для передачи управления территорией новому административному комитету.
Отвечая на вопрос о роли группировки в будущем управлении, официальные лица не стали требовать представительства ХАМАС в новой администрации Газы. Однако они подчеркнули, что ХАМАС по-прежнему намерен участвовать в палестинской политике и продолжать сопротивление Израилю до создания независимого палестинского государства.
В конце января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вернула на родину тело последнего заложника, остававшегося в секторе Газа. Всех остававшихся в живых заложников ХАМАС освободил и передал Израилю в октябре прошлого года. Договоренность об освобождении была достигнута в рамках плана урегулирования конфликта, предложенного Трампом.
