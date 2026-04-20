В ХАМАС сообщили о готовности к частичному разоружению

То, о чем сообщили два чиновника ХАМАС, — далеко не полное разоружение и демилитаризация Газы, пишет NYT. Между тем, именно это требование является ключевым для Израиля и основой мирного плана Трампа. Совет мира потребовал от ХАМАС сдать все свое оружие в обмен на вывод израильских войск из Газы и восстановление обширных территорий, разрушенных в ходе войны. Когда у чиновников спросили, сможет ли новый комитет изъять оружие у военного крыла ХАМАС, они не дали четкого ответа, передает NYT.