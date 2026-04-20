Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одесской области разоблачили хищения на зарплатах фиктивным военным

Источник: РБК

В Одесской области полиция и СБУ разоблачили организованную преступную группу военных — командование воинской части подозревают в хищении 16,7 млн грн (около $378 тыс.) зарплат «призрачных военных». Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Украины.

По версии следствия, схему организовал командир части и привлек к ней трех своих заместителей и командира роты. В период с 2022 по 2025 год подозреваемые фиктивно оформили на службу мужчин призывного возраста, которые не желали проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление. Им на карту зачислялась зарплата с премиями и надбавками. Эти деньги обналичивались и распределялись между членами командования.

«Оформили по меньшей мере 19 человек, фактически не исполнявших воинскую обязанность. На основании фиктивной документации им были начислены выплаты на сумму почти 16,7 млн гривен», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей, им грозит до десяти лет заключения.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.