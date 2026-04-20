В Одесской области разоблачили хищения на зарплатах фиктивным военным

По версии следствия, схему организовал командир части и привлек к ней трех своих заместителей и командира роты. В период с 2022 по 2025 год подозреваемые фиктивно оформили на службу мужчин призывного возраста, которые не желали проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление. Им на карту зачислялась зарплата с премиями и надбавками. Эти деньги обналичивались и распределялись между членами командования.