В Одесской области разоблачили хищения на зарплатах фиктивным военным

В Одесской области полиция и СБУ разоблачили организованную преступную группу военных — командование воинской части подозревают в хищении 16,7 млн грн (около $378 тыс.) зарплат «призрачных военных». Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Украины.
По версии следствия, схему организовал командир части и привлек к ней трех своих заместителей и командира роты. В период с 2022 по 2025 год подозреваемые фиктивно оформили на службу мужчин призывного возраста, которые не желали проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление. Им на карту зачислялась зарплата с премиями и надбавками. Эти деньги обналичивались и распределялись между членами командования.
«Оформили по меньшей мере 19 человек, фактически не исполнявших воинскую обязанность. На основании фиктивной документации им были начислены выплаты на сумму почти 16,7 млн гривен», — говорится в сообщении.
Подозреваемые задержаны и находятся под стражей, им грозит до десяти лет заключения.
