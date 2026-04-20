Лукашенко: бездумная политика привела ЕС к неудачам — даже Трамп дистанцировался

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз привела к неудачам бездумная политика, от чего даже президент США Дональд Трамп дистанцировался, передает телеканал RT.
В частности, белорусский президент раскритиковал поведение и решения многих глав стран ЕС, проводящих бездумную политику. Лукашенко заявил, что европолитики не думают наперед, а до сегодня больше опирались на США, полагая, что — «Америка придет и решит все их вопросы». Пи этом глава Беларуси указал на то, что Трамп дистанцировался от Европы и даже от НАТО.
— Трамп им показал, что ваши вопросы — это ваши, они не имеют отношения к Америке, — заявил он.
Глава Беларуси заметил, что ЕС еще раньше должен был поставить перед собой стратегическую и тактическую цели, чтобы «быть самостоятельной опорой планеты».
При этом он напомнил, что всегда выступал за сохранение ЕС и укрепление его роли. Сказал, что пытался выстраивать отношения с Европой, но не из-за их дружественного отношения к Беларуси, а по той причине, что ЕС, США, Китай, а также возрождающаяся Индия и Россия являются опорами планеты.
— Чем больше таких опор, тем устойчивее будет сама планета. Я из этого философского смысла исходил и поддерживал Европейский союз, — прокомментировал президент Беларуси.
Но здесь же Лукашенко напомнил, что политика ЕС в отношении Беларуси не является дружественной. Здесь он вспомнил о санкциях и попытках экономически задушить республику и упрекнуть в зависимости от других.
— Куда только ни «пристегивали» — и к России, и к Китаю, сейчас к Соединенным Штатам Америки, еще к кому-то. Нет. Мы здесь как небольшое (по меркам России, Америки или Китая) современное суверенное, насколько возможно, независимое государство. Мы здесь, в центре Европы. Так Господь определил место, — заключил белорусский президент.
Еще Александр Лукашенко опроверг, что Европа хочет военного конфликта с Беларусью.
При этом глава Беларуси предупредил Украину, Литву, Латвию, Польшу и Эстонию о попытках агрессии.
