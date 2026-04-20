В Казахстане изменят «правила игры» для иностранцев

Подняты вопросы массовой регистрации в квартирах без фактического проживания. В Астане уже действует ограничение по норме регистрации — не менее 15 кв. м на одного человека за исключением членов семьи. МВД предложено распространить аналогичные подходы на регионы. Дополнительно предлагается наделить уполномоченные органы правом отказа в фиктивной регистрации третьих лиц. Ежегодно выявляются порядка 8 тыс. владельцев жилья за фиктивную регистрацию граждан.