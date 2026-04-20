Пока преждевременно говорить о смене антироссийского курса в Европе на основе заявлений нескольких политиков, заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера. Но нам, конечно же, импонируют слова господина [Румена] Радева, который победил на выборах [в парламент Болгарии], и некоторых других европейских политиков о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с РФ», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, любые противоречия и несостыковки взаимных интересов с Европой должны решаться за столом переговоров. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой.
Радев возглавляет коалицию «Прогрессивная Болгария», она лидирует по предварительным результатам подсчета голосов на парламентских выборах в республике.
Ранее он заявлял о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. «Нам наконец нужен путь к демократической, современной европейской Болгарии», — сказал Радев, добавив, что хочет «развивать практические отношения с Москвой, основанные на взаимном уважении и равноправии».
Financial Times писала, что Радев может стать «троянским конем» России в НАТО. Депутат Европарламента Валери Хайер отмечала, что в случае победы партии Радева существует риск формирования в Болгарии прокремлевского правительства «в критический момент».
Россия никогда не отказывалась от развития и восстановления отношений с Европой, говорил в конце марта президент Владимир Путин. По его словам, кризис в отношениях с Европой случился не по вине Москвы. До этого он отмечал, что Россия готова работать с европейцами по поставкам топлива, но от них нужен сигнал.
За последние месяцы ряд европейских политиков призывали к нормализации отношений с Москвой. 22 марта бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (2014−2019) призвал к переориентации отношений с Россией в сторону нормализации. Кроме того, надежду на восстановление отношений Европы с Россией выразил также глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
