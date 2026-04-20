Около Туапсе заметили нефтяное пятно на 10 тыс. кв. м после атаки дронов

В Черном море близ порта Туапсе зафиксировано нефтяное пятно, образовавшееся в результате разлива нефтепродуктов из-за атаки беспилотников на инфраструктуру морского терминала, сообщает оперштаб Краснодарского края.
«Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров. Для локализации выставили боновые заграждения», — говорится в сообщении.
В работах задействовано шесть судов порта Туапсе — быстроходных катеров и нефтемусоросборщиков, сообщает оперштаб.
Сбор нефтепродуктов также продолжается в реке Туапсе, куда топливо попало из-за пожара на морском терминале в ночь атаки, добавил оперштаб. Разлив в реке удалось локализовать: установлено 750 м боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.
Атака беспилотников произошла в ночь на 16 апреля. В результате погибли два человека, еще семь пострадали, сообщал глава региона Вениамин Кондратьев. Тогда же многочисленные обломки дронов упали на территории предприятий в районе морского порта. Возгорание там было ликвидировано днем 19 апреля, информировал оперативный штаб Краснодарского края.
Новая атака на морской терминал произошла в ночь на 20 апреля. В результате погиб один человек, еще один ранен.
В 13:02 мск оперштаб Кубани сообщил, что тушение пожара на морском терминале продолжается. «В ликвидации задействовано два пожарных поезда. Всего привлечено 246 человек и 73 единиц техники», — говорится в сообщении.
