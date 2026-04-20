Около Туапсе заметили нефтяное пятно на 10 тыс. кв. м после атаки дронов

Разлив нефтепродуктов в море произошел в результате атаки дронов на Туапсинский порт четырьмя днями ранее, сообщил кубанский оперштаб. Его зафиксировали также в реке Туапсе. В ночь на 20 апреля порт снова подвергся атаке.

Источник: РБК

В Черном море близ порта Туапсе зафиксировано нефтяное пятно, образовавшееся в результате разлива нефтепродуктов из-за атаки беспилотников на инфраструктуру морского терминала, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров. Для локализации выставили боновые заграждения», — говорится в сообщении.

В работах задействовано шесть судов порта Туапсе — быстроходных катеров и нефтемусоросборщиков, сообщает оперштаб.

Сбор нефтепродуктов также продолжается в реке Туапсе, куда топливо попало из-за пожара на морском терминале в ночь атаки, добавил оперштаб. Разлив в реке удалось локализовать: установлено 750 м боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка.

Атака беспилотников произошла в ночь на 16 апреля. В результате погибли два человека, еще семь пострадали, сообщал глава региона Вениамин Кондратьев. Тогда же многочисленные обломки дронов упали на территории предприятий в районе морского порта. Возгорание там было ликвидировано днем 19 апреля, информировал оперативный штаб Краснодарского края.

Новая атака на морской терминал произошла в ночь на 20 апреля. В результате погиб один человек, еще один ранен.

В 13:02 мск оперштаб Кубани сообщил, что тушение пожара на морском терминале продолжается. «В ликвидации задействовано два пожарных поезда. Всего привлечено 246 человек и 73 единиц техники», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше