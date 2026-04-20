Песков назвал ситуацию вокруг Ирана непредсказуемой

Песков ранее отмечал, что развитие событий в стратегически важной водной артерии идет разнонаправленно. Итоги переговоров между США и Ираном, по его словам, пока не дают оснований для оптимизма. По его словам, ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива остается неопределенной. «США блокируют побережье Ирана. Иран блокирует весь залив. И мы точно не знаем, кто что блокирует, мы пока не знаем, каковы будут последствия», — сказал Песков.