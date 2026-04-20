Песков назвал ситуацию вокруг Ирана непредсказуемой

Ситуация вокруг конфликта США и Ирана и Ормузского пролива непрочная, реализация силового сценария грозит более негативными последствия для безопасности в регионе и мировой экономики, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим, что ситуация очень хрупкая, ситуация непредсказуемая, но мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен, и благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Песков ранее отмечал, что развитие событий в стратегически важной водной артерии идет разнонаправленно. Итоги переговоров между США и Ираном, по его словам, пока не дают оснований для оптимизма. По его словам, ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива остается неопределенной. «США блокируют побережье Ирана. Иран блокирует весь залив. И мы точно не знаем, кто что блокирует, мы пока не знаем, каковы будут последствия», — сказал Песков.
Песков также подчеркнул, что конфликт негативно сказывается на странах Персидского залива и мировой экономике. «Последствия будут ощущаться еще довольно долго. Они не исчезнут мгновенно», — предупредил он.
Ормузский пролив был заблокирован Ираном после начала бомбардировок со стороны США и Израиля. В ночь на 8 апреля Иран и США заявили о двухнедельном прекращении огня. Через три дня в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились без достижения сделки.
После их провала президент США Дональд Трамп объявил о блокировке Ормузского пролива и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. Пентагон затем отчитался о блокаде иранских портов.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.