Минобороны сообщило о групповом ударе по военным объектам Украины

Минобороны России сообщило о групповом ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, транспортной и аэродромной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Ежедневную сводку опубликовала пресс-служба ведомства.
Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотников «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», заявило ведомство. В министерстве добавили, что цели удара были достигнуты.
В Минобороны сообщили также, что российские авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных военных в 147 районах.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.