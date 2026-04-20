МИД Ирана сообщил, что планов по новым переговорам с США пока нет

У Тегерана пока нет планов по новому раунду переговоров с США, сообщил на брифинге представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи, передает агентство Isna.
«У нас нет планов на следующий раунд переговоров, и решение по этому вопросу не принято», — сказал он. Представитель МИДа добавил, что Пакистан является единственным официальным посредником в дипломатическом процессе между Ираном и США.
Багаи заявил, что между Вашингтоном и Тегераном нет доверия. Он упрекнул Соединенные Штаты в том, что их поведение не соответствует словам. Примером этого является блокада США Ормузского пролива, отметил представитель МИДа.
По словам Багаи, несколько раз было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные атаковали грузовое судно Touska под иранским флагом в Ормузском проливе. Судну приказали сменить курс, однако экипаж не подчинился.
США и Иран заключили двухнедельное перемирие 8 апреля. Стороны провели переговоры в Исламабаде 11 апреля, однако они не дали результатов. Прекращение огня сроком на пять дней между Израилем и Ливаном началось 17 апреля, однако в тот же день ливанское агентство NNA сообщило об обстреле силами ЦАХАЛ городов на юге страны.
После американско-иранской встречи Трамп объявил о морской блокаде иранских портов в Ормузском проливе. 17 апреля Тегеран сообщил о восстановлении судоходства, однако на следующий день вновь вернул эти воды под военный контроль, обвинив США в «пиратстве и морском разбойничестве под предлогом так называемой блокады».
Как написало агентство Tasnim со ссылкой на иранскую переговорную группу, Тегеран отказывается от нового раунда переговоров, пока ВМФ США находятся в Ормузском проливе.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.