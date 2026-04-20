МИД Ирана сообщил, что планов по новым переговорам с США пока нет

США и Иран заключили двухнедельное перемирие 8 апреля. Стороны провели переговоры в Исламабаде 11 апреля, однако они не дали результатов. Прекращение огня сроком на пять дней между Израилем и Ливаном началось 17 апреля, однако в тот же день ливанское агентство NNA сообщило об обстреле силами ЦАХАЛ городов на юге страны.