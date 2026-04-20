Отношения с Европой и ситуация на энергетических рынках. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 20 апреля примет в Кремле губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
Об отношениях с Европой
Россия никогда не отказывалась от диалога с другими странами, но чаще всего это не находит взаимности в Европе: «Россия никогда не отказывалась от диалога, мы, наоборот, ищем диалог, но чаще всего пока в Европе это не находит взаимности».
Россия считает, что «любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов, могут и должны решаться только за столом переговоров».
Кремль пока считает преждевременным говорить о признаках изменения общеевропейского настроя в отношении России: «Я думаю, что пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат, все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера».
Кремль позитивно воспринимает заявления будущего премьер-министра Болгарии Румена Радева и некоторых других европейских лидеров о необходимости прагматичного диалога с Россией: «Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и некоторых других европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с РФ».
О ситуации на энергетических рынках
Россия «остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках, рынки переживают сейчас не лучшие времена»: «И, конечно, скажем так, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание».
О ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке пока очень хрупкая, практически непредсказуемая: «Мы видим, что ситуация в заливе по-прежнему очень хрупкая, практически непредсказуемая».
Россия надеется, что переговорный процесс по Ближнему Востоку будет продолжен и ситуация не вернется к силовому сценарию: «Мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен. И благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию: в этом случае могли бы быть гораздо более негативные последствия и для безопасности в регионе, и для мировой экономики».
Россия пока не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку, но готова оказать любое востребованное содействие для того, чтобы стороны пришли к соглашению: «Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения».