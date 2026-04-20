Процедуру аттестации учителей упростят в Казахстане

Шынар Акпарова отметила, что планируется кардинально совершенствовать систему аттестации педагогов. Это обусловлено, по ее словам, тем, что действующие механизмы аттестации создают для педагогов избыточную и необоснованную нагрузку — они тратят много времени на подготовку к тестированию и формирование портфолио.
«Подобные факторы отвлекают педагога от его ключевой задачи — сосредоточенности на качестве обучения. Обновленный подход направлен на оптимизацию деятельности педагога за счет сокращения лишных процедур. Это, в свою очередь, обеспечивает педагогу профессиональную свободу и создает условия для полного раскрытия его творческого и методического потенциала», — добавила вице-министр.
В первую очередь отменено обязательное тестирование предметных знаний для педагогов. Их деятельность будет оцениваться не по результатам тестирования, а по их повседневной работе и реальному вкладу в качество образования. Тестирование сохраняется для выпускников, впервые приходящих в педагогическую профессию; педагогов, возобновляющих свою деятельность, а также для руководителей организаций образования, их заместителей и методистов.
Во-вторых, из требований к аттестации исключены написание эссе, публикация научных статей, разработка авторских программ и учебно-методических материалов.
Данное решение направлено на то, чтобы оценивать деятельность педагога не по количеству дополнительных документов, а по его реальным результатам. Практика показывает, что указанные материалы не находят системного применения в учебном процессе и не оказывают существенного влияния на качество образования. Кроме того, значительные временные и трудовые ресурсы затрачиваются на подготовку таких материалов, что создает риск снижения эффективности учебного процесса.
Аттестация по всем квалификационным категориям будет осуществляться через платформу «Ұстаз», интегрированную с информационными системами. В итоге на платформе автоматически формируются основные данные о педагоге: стаж работы, квалификация, профессиональные достижения, сертификаты и иные сведения, необходимые для портфолио. Это позволит сократить документооборот, обеспечить прозрачность и доступность процедур аттестации, а также создать условия для того, чтобы усилия педагога были направлены не на отчетность, а на повышение качества обучения.
«В соответствии с действующим законодательством педагогам, успешно прошедшим тестирование, набравшим пороговый балл и сформировавшим портфолио в соответствии с установленными требованиями, доплата по заявленной квалификационной категории выплачивается с 1 сентября. Педагогам, не достигшим порогового уровня при первичном тестировании, но имеющим портфолио, соответствующее установленным требованиям, предоставляется возможность повторной сдачи тестирования в июле. В случае, если по итогам повторного тестирования пороговый балл также не будет достигнут, соответствующая квалификационная категория не присваивается, и такие педагоги не смогут участвовать в новой модели аттестации, вводимой с 1 сентября», — подчеркнула Акпарова.
8 апреля министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова сообщила, что в Казахстане отменили оценку знаний педагогов (ОЗП).