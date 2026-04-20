Лавров заявил, что из-за кризиса НАТО Запад может создать блок с Украиной

На фоне кризиса НАТО в Европе все чаще обсуждается идея формирования нового союза, который будет включать и Украину.

Источник: РБК

На фоне кризиса НАТО в Европе все чаще обсуждается идея формирования нового союза, который будет включать и Украину. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Уже звучат голоса, все громче и громче из самых разных источников официальных в Европе о том, что нужно сколачивать новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и, правильно, Украины», — сказал он на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ (цитата по «РИА Новости»).

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. Киев также считает вступление в ЕС одной из государственных целей и допускал территориальные уступки при подписании мирного договора с условием членства в Евросоюзе к 2027 году.

В ЕС указанный срок считают «абсолютно невозможным», сообщал Reuters. Financial Times писала, что для принятия Украины к 1 января 2027 года Евросоюзу придется пересмотреть процедуру вступления в блок, поскольку Киев не выполнил ни один из 36 «изнурительных этапов».

Россия не против вступления Украины в блок, поскольку это суверенное право, и речь не идет о военном альянсе, подчеркивали в Кремле. При этом Москва категорически не поддерживает расширение НАТО и настаивает на исполнении обещания блока не делать этого.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше