Неравнодушие и деятельный подход

Участников конференции региональной организации Всероссийского общества инвалидов приветствовал председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.
По поручению Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива глава комитета по соцполитике Игорь Гришунин поблагодарил всех делегатов, собравшихся на конференцию, которая состоялась сегодня на базе Дома общественных организаций в Новосибирске. Он отметил, что именно эта общественная организация — одна из самых активных в регионе. Участники Всероссийского общества инвалидов помогают выстраивать доступную среду для каждого жителя, работают в волонтёрских объединениях, дарят свои таланты людям на мероприятиях в сфере культуры, выступают на спортивных соревнованиях.
«Организация работает на очень высоком уровне, — прокомментировал Игорь Гришунин. — Сейчас как никогда актуально развитие такого направления, как поддержка участников специальной военной операции. На территории области действуют учреждения, где члены семей участников специальной военной операции могут пройти и реабилитацию, и лечение, но не менее важно окружить их заботой на местах. Мы видим свою задачу в том, чтобы населённых пунктах создавать возможности для каждого человека, независимо от состояния его здоровья, развиваться и полноценно участвовать в общественной жизни. Спасибо обществу инвалидов за неравнодушие, деятельный подход ко всем происходящим событиям, желание не оставаться в стороне. Точки роста мы обозначаем по тем обращениям, которые поступают от жителей области, и всегда работаем на устранение проблем совместно».
Руководитель организации Игорь Галл-Савальский сказал, что отчетно-выборные конференции Всероссийского общества инвалидов в настоящее время проходят по всей стране. «Мы обсуждаем итоги развития за пять лет: чего мы достигли, куда мы идём, какие сложности есть у людей с инвалидностью. И самое важное, в присутствии и Законодательного Собрания, и Губернатора Новосибирской области намечаем планы развития организации на ближайшие пять лет», — пояснил он.
Среди приоритетов, которые обозначил Игорь Галл-Савальский, — сохранить программы, которые уже доказали свою необходимость. Это сопровождение граждан, получающих инвалидность впервые, служба мониторинга жизнедеятельности людей социально уязвимых категорий, «Доступная среда» и предоставление технических средств реабилитации, а также обеспечение экономической самостоятельности людей, имеющих ограничения в состоянии здоровья. «Помочь сориентироваться в этом мире, заняться спортом и творчеством, дать возможность работать, чувствовать себя полноценными, полнокровными жителями Новосибирской области, — сказал о цели работы организации ее руководитель. — Главное — чтобы люди с инвалидностью стали не обузой для государства и общества, а его ресурсом. И все, что мы делаем, направлено на включение людей в процесс экономического, социального, политического развития территории субъекта Российской Федерации».
По словам Игоря Галл-Савальского, областная организация Всероссийского общества инвалидов объединяет более 20 тысяч человек. В регионе создано 14 414 первичных организаций по территориям проживания участников общественной организации в районах и муниципальных округах.
