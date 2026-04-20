Финляндия призвала россиян обращаться за визой с биометрическим паспортом

Власти Финляндии порекомендовали гражданам России, желающим получить визу или ВНЖ, уже с 1 мая 2026 года начать подавать заявления с биометрическим паспортом.

Источник: РБК

Власти Финляндии порекомендовали гражданам России, желающим получить визу или ВНЖ, уже с 1 мая 2026 года начать подавать заявления с биометрическим паспортом. С 1 июня 2026 года государство перестанет принимать небиометрические паспорта у россиян, говорится на сайте МИДа страны.

В МИДе страны пояснили, что мера направлена на повышение надежности проездных документов.

Россиянам порекомендовали подавать визовые заявления с биометрическим паспортом уже с 1 мая 2026 года, поскольку ведомство не гарантирует завершение рассмотрения заявок, поданных позже, до вступления новых правил в силу.

При этом установлен переходный период с 1 июня по 31 декабря 2026 года. В это время небиометрические паспорта будут приниматься при наличии действующих виз или ВНЖ, выданных до 1 июня 2026 года, а также документов других стран ЕС и Шенгена, оформленных до этой даты.

Кроме того, предусмотрены исключения — для несовершеннолетних, обладателей финского ВНЖ, полученного до 1 июня 2026 года, а также отдельных случаев по индивидуальному решению.

В июле 2024 года власти Финляндии говорили, что не рассматривают подобные меры, но не исключали, что такое может произойти в будущем.

