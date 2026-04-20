Хинштейн цитатой Высоцкого ответил на слухи об отставке

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, вернувшийся на работу после январского ДТП, прокомментировал «разные слухи» о своей отставке строчками из стихотворения Владимира Высоцкого «Нет меня, я покинул Расею».

Источник: РБК

«Могу всем сказать словами своего любимого Владимира Семеновича Высоцкого. Одним — “не волнуйтесь, я не уехал”, другим — “и не надейтесь, я не уеду”, — сказал Хинштейн на заседании областного правительства (цитата по ТАСС).

Хинштейн попал в ДТП 22 января во время рабочей поездки по региону. Его автомобиль занесло на сложном участке дороги, а после выбросило на обочину. Сам чиновник рассказал, что получил множественные травмы, в частности переломы бедренной кости и ребер.

В начале февраля Хинштейн продолжил лечение дома, а еще через некоторое время отправился на реабилитацию в Москву. Все это время глава региона продолжал выполнять свои рабочие обязанности, но, как сообщил сам, в «полноценном режиме» приступил к работе 20 апреля.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
