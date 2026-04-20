Для тушения пожара в Туапсе были задействованы пожарные поезда

Для ликвидации возгорания, возникшего на морском терминале в Туапсе, было задействовано два пожарных поезда, сообщает телеграм-канал оперштаба Краснодарского края.
В оперштабе также рассказали, что к борьбе с возгоранием всего привлечено 246 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Тушение пожара продолжается, отметили в ведомстве.
Как ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, при ночной атаке беспилотников на Туапсе в порту произошло возгорание. Там также погиб мужчина. Ряд городских зданий получил повреждения: школа, детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом.
В оперштабе Краснодарского края также сообщили, что 19 апреля в полутора милях от порта Туапсе было обнаружено нефтяное пятно, образовавшееся там в результате атаки БПЛА 16 апреля.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.