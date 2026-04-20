Reuters: через Ормузский пролив за сутки прошло более 20 судов

За сутки 18 апреля через Ормузский пролив прошло больше 20 судов, что стало максимальным показателем с 1 марта.

Источник: Reuters

Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Уточняется, что как минимум пять судов загружались в Иране — в основном нефтепродуктами и металлами. Три из них везут сжиженный природный газ, один держит курс на Китай, ещё один — на Индию.

Основной поток идёт из стран Персидского залива. Нефтяной танкер из Бахрейна следует в Таиланд, другой — в Мозамбик. Судно с СПГ из ОАЭ направляется в Индонезию.

Под либерийским флагом идут два танкера: один доставляет 500 тыс. баррелей нафты из Эмиратов в Южную Корею, второй перевозит 2 млн баррелей саудовской нефти на Тайвань.

Индийский танкер с почти 800 тыс. баррелей нефти из ОАЭ движется в сторону Шри-Ланки.

Также через пролив проследовали балкер с нефтяным коксом из Саудовской Аравии в Италию и судно с катарскими удобрениями в ОАЭ.

Ранее Газета The Wall Street Journal писала, что внутри власти в Иране произошёл раскол по поводу Ормузского пролива.

18 апреля в КСИР заявили, что Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США.

В Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики подчеркнули, что Иран намерен сохранять контроль над судоходством в Ормузском проливе до завершения конфликта с США и установления устойчивого мира на Ближнем Востоке.

