Армения не намерена активизировать свою деятельность в ОДКБ, заявил Пашинян

Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности.