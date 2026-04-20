Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армения не намерена активизировать свою деятельность в ОДКБ, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Армения не будет предпринимать шагов, направленных на активизацию своей деятельности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Источник: © РИА Новости

«Членство в Армении в ОДКБ, как вы знаете, заморожено, и шагов, направленных на возвращение к активности, не будет», — заявил Пашинян в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

По его словам, это положение зафиксировано в предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор».

Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. В ходе своей пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разморозку участия в организации. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше