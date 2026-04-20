Ормузский пролив должен оставаться открытым, заявил Си Цзиньпин

«Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, это отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества», — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что Китай поддерживает региональные страны в построении общего дома на основе принципов добрососедства, развития, безопасности и сотрудничества, а также в том, чтобы они взяли в свои руки собственное будущее и судьбу, способствуя прочному миру и стабильности в регионе.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.