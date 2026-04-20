Ормузский пролив должен оставаться открытым, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости. Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Источник: © РИА Новости

«Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, это отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества», — сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он добавил, что Китай поддерживает региональные страны в построении общего дома на основе принципов добрососедства, развития, безопасности и сотрудничества, а также в том, чтобы они взяли в свои руки собственное будущее и судьбу, способствуя прочному миру и стабильности в регионе.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
