В Кремле оценили стремление лидера победившей в Болгарии партии к диалогу

Кремль поддерживает стремление бывшего президента Болгарии Румена Радева, чья коалиция «Прогрессивная Болгария» лидирует на выборах в республике, к диалогу с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с РФ», — сказал Песков.
Вместе с тем он подчеркнул, что пока еще рано «делать такие широкие выводы».
Ранее Радев заявил о намерении развивать отношения с Россией на основе взаимного уважения и равноправия, одновременно подчеркнув курс на «демократическую и европейскую» страну.
В ночь на 20 апреля Радев объявил о победе его партии на парламентских выборах.
Болгария — демократическая парламентская республика.
Радев ушел с поста президента в середине января на фоне массовых протестов, начавшихся осенью из-за экономической политики и коррупции. Он возглавлял страну с 2017 года, переизбрался в 2021-м и по Конституции не мог баллотироваться на третий срок. Месяцем ранее пост премьера покинул Росен Желязков, и перед вступлением в еврозону с 1 января 2026 года Болгария осталась с временным правительством.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.