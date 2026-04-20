В Брянской области ФСБ задержала чиновника из руководящего состава МЧС

В Брянской области сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали одного из руководителей регионального управления МЧС.

Источник: РБК

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий в интересах коммерческой организации.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность должностного лица из числа руководящего состава ГУ МЧС по региону», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

По данным следствия, в 2025 году задержанный вместе с подчиненными содействовал неназванному юрлицу в прохождении аттестации и незаконном получении лицензии на проведение специализированных работ.

Возбуждено уголовное дело по п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий; наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.