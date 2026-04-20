Михаил Дегтярев и Вениамин Кондратьев оценили работу центра «Юг спорт» в Сочи

Министр спорта отметил, что центр создали по поручению президента России Владимира Путина, который «посещал базу не один раз». Михаил Дегтярев привёл статистику работы центра за 2025 год и напомнил, что в 2018 году здесь проходила подготовка сборной Бразилии по футболу к чемпионату мира. «Министр спорта России выразил уверенность, что центр спортивной подготовки “Юг Спорт” продолжит развиваться и воспитает еще не одно поколение чемпионов», — сказано в сообщении.