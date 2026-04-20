Михаил Дегтярев и Вениамин Кондратьев оценили работу центра «Юг спорт» в Сочи

Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетили многопрофильный учебно-тренировочный центр и спортивно-оздоровительный комплекс «Юг Спорт» в Сочи. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.
Министр спорта отметил, что центр создали по поручению президента России Владимира Путина, который «посещал базу не один раз». Михаил Дегтярев привёл статистику работы центра за 2025 год и напомнил, что в 2018 году здесь проходила подготовка сборной Бразилии по футболу к чемпионату мира. «Министр спорта России выразил уверенность, что центр спортивной подготовки “Юг Спорт” продолжит развиваться и воспитает еще не одно поколение чемпионов», — сказано в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в рекордах российских спортсменов «есть частица труда» сотрудников центра. «Сегодня на объектах “Юг Спорта” работают более 20 детско-юношеских спортивных школ, в которых тренируются свыше двух тысяч юных спортсменов из Сочи», — добавил он.
На территории базы расположены спортивно-оздоровительный комплекс, медицинский восстановительный центр, гидротермальные комплексы, Центр парусного спорта, два стадиона, Центр тяжелой атлетики, Центр настольного тенниса и пляж. Все объекты оснащены современным оборудованием и соответствуют стандарту «Доступная среда».