Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко усомнился в возможности Трампа развалить НАТО

Президент США Дональд Трамп даже в случае решительного намерения не сможет своей политикой развалить существующий военный блок стран Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение высказал 20 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.

Источник: AP 2024

«Нет. Нет. Даже если Трамп примет решение, что НАТО — всё, то у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО», — заявил президент.

Лукашенко отметил, что сам Трамп и его окружение в Белом доме хорошо понимают, что НАТО — это не только «боеголовки и деньги Вашингтона».

«Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками на Евразийском континенте», — указал политик.

Американский лидер 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в конфликте с Ираном. По его словам, Североатлантический альянс никогда не оказывал на него влияния. Трамп назвал его участников бумажными тиграми.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте 18 апреля прокомментировал, что не предвидит выхода США из Североатлантического альянса. Он указал на необходимость «более сильной Европы в составе более сильного НАТО». По его словам, США остаются ключевым гарантом безопасности Европы, в частности, благодаря ядерному зонтику.

