Лукашенко усомнился в возможности Трампа развалить НАТО

«Нет. Нет. Даже если Трамп примет решение, что НАТО — всё, то у него не хватит времени это осуществить. Придут другие люди, которые будут спасать НАТО», — заявил президент.
Лукашенко отметил, что сам Трамп и его окружение в Белом доме хорошо понимают, что НАТО — это не только «боеголовки и деньги Вашингтона».
«Это колоссальный плацдарм Соединенных Штатов Америки вместе со своими союзниками на Евразийском континенте», — указал политик.
Американский лидер 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в конфликте с Ираном. По его словам, Североатлантический альянс никогда не оказывал на него влияния. Трамп назвал его участников бумажными тиграми.
В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте 18 апреля прокомментировал, что не предвидит выхода США из Североатлантического альянса. Он указал на необходимость «более сильной Европы в составе более сильного НАТО». По его словам, США остаются ключевым гарантом безопасности Европы, в частности, благодаря ядерному зонтику.