Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партия Радева закрепила лидерство в Болгарии после подсчета 98% голосов

После обработки 98,33% голосов партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева набрала 44,676%, следует из данных болгарского ЦИК, передает 24chasa.

Источник: РБК

Она получает 131 место в парламенте. Ближайший соперник, партия ГЕРБ экс-премьера Бойко Борисова, набрала 13,37% голосов и 39 парламентских мест. Коалиция ПП-ДБ получила 12,75%.

Распределение по мандатам в парламенте следующее: у «Прогрессивной Болгарии» 131 место, у ГЕРБ — 39, у ПП-ДБ — 38. Народное собрание Болгарии включает 240 мест.

Материал дополняется.