Лукашенко заявил, что украинцы «дорого платят» за избрание Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT заявил, что украинский народ сам избрал президентом Владимира Зеленского и теперь «дорого платит».
«Где-то мои предки родились на Украине, у меня, и мне жалко украинский народ. Но я вот и перед интервью с вами думал над этим вопросом. И прихожу к выводу, что все-таки украинцы платят за свое решение», — сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что украинцы знали о неопытности «зеленого» Зеленского, так как его путь был связан с шоу-бизнесом. Несмотря на это, выбор народа пал именно на него — «трудно было из кого-то выбирать».
При этом Лукашенко указал, что не намерен упрекать украинцев, но им предстоит самим разобраться в сложившейся ситуации.
«Они его избрали. И сейчас за это платят. И очень дорого платят Но пусть украинцы разберутся. Они ведь тоже в этом виноваты. Они демократичным образом избрали этого президента. Ну, надо за него и отвечать», — заключил белорусский лидер.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019-го, сменив на этом посту Петра Порошенко. Срок полномочий истек (очередные выборы президента должны были пройти в марте 2024-го), однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения.
